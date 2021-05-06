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    06 мая 2021, 17:19

    Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на Камчатке

    Алена Макаренко

    Землетрясение магнитудой 4,9 зарегистрировано в Тихом океане у юго-восточного побережья Камчатки в ночь на 6 мая. Об этом сообщил «МИР 24» со ссылкой на Камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.

    Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на Камчатке

    Очаг землетрясения залегал на глубине 66 километров под морским дном. Эпицентр находился в 122 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. Энергетический класс землетрясения — 11,7.

    В отдельных районах Петропавловска-Камчатского ощущались подземные толчки силой до двух баллов, сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю. Спасатели обследовали здания в городе, жертв и разрушений нет.

    Ранее землетрясение магнитудой 5,1 произошло на Филиппинах. Эпицентр подземных толчков зафиксировали в двух километрах от муниципалитета Паданг.