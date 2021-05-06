Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на Камчатке

Землетрясение магнитудой 4,9 зарегистрировано в Тихом океане у юго-восточного побережья Камчатки в ночь на 6 мая. Об этом сообщил «МИР 24» со ссылкой на Камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.

Очаг землетрясения залегал на глубине 66 километров под морским дном. Эпицентр находился в 122 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. Энергетический класс землетрясения — 11,7.

В отдельных районах Петропавловска-Камчатского ощущались подземные толчки силой до двух баллов, сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю. Спасатели обследовали здания в городе, жертв и разрушений нет.

Ранее землетрясение магнитудой 5,1 произошло на Филиппинах. Эпицентр подземных толчков зафиксировали в двух километрах от муниципалитета Паданг.