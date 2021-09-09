Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировали около Южных Сандвичевых островов

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло у побережья Южных Сандвичевых островов. Об этом сообщил RT со ссылкой на Геологическую службу США.

Очаг землетрясения располагался на глубине 68,7 километра. На данный территориях нет постоянно проживающего населения, поэтому информации о пострадавших не поступало.

Ранее еще одно землетрясение произошло в Таджикистане. Его магнитуда составила 5,5. Очаг располагался на глубине десять километров в 71 километре от поселка Мургаб. Информации о жертвах и разрушениях нет.