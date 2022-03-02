Землетрясение магнитудой 4,7 произошло на Камчатке

Землетрясение произошло на полуострове Камчатка. Такой инфорацией поделились сотрудники РАН. Об этом сообщил сайт VSE42.RU.

Данная зона является сейсмически активной, из-за чего на Камчатке часто происходят землетрясения. Последние происшествие произошло там 28 февраля. Оно располагалось на расстоянии в 51 километр от населенного пункта Никольское. Магнитуда землетрясения составила 4,7. Информации о погибших и пострадавших не поступало. Разрушений также не зафиксировали, передали «Дни.ру».