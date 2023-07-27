Экология 27 июля 2023, 16:22 Землетрясение магнитудой 4,0 зафиксировали в Ташкенте

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В Ташкенте и Ташкентской области произошло землетрясение. Его магнитуда составила 4,0. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на пресс-службу МЧС республики.

Эпицентр располагался на территории Келесского района Туркестанской области Казахстана. Расстояние до Ташкента составляло 27 километров.

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В Зангиатинском и Ташкентском районах сила толчков составила два-три балла. В Алмазарском, Учтепинском, Шайхантахурском, Чиланзарском и других районах Ташкента — два балла.

Сведений о погибших и разрушениях не поступало.