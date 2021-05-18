Землетрясение магнитудой 3,8 произошло в Туве

Землетрясение магнитудой 3,8 зафиксировали в Туве. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

По данным RT, очаг землетрясения находился в 31 километре к западу от села Кара-Холь. Землетрясение зафиксировали в четыре утра по московскому времени. Ранее специалисты Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC) сообщили, что у берегов Индонезии случилось землетрясение магнитудой 6,7.