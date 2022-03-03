Землетрясение магнитудой 3,0 произошло в Сочи

Землетрясение произошло в районе города Сочи около 11 часов вечера. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Магнитуда землетрясения составила 3,0. Эпицентр располагался на расстоянии в 21 километр от центра города Сочи. Очаг природного явления расположился на глубине в пять километров.

Местные жители рассказали, что заметнее всего подземные толчки были в Центральном районе. В Аделере же они прошли незамеченными. Сведений о пострадавших не поступало.