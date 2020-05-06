Земле предсказали наступление катастрофической жары через 30 лет

В первую очередь, необратимые изменения заметят жители жарких стран, к 2050 году температура там может стать опасной для жизни бедных слоев населения. А среднегодовые показатели в 30% стран будут на уровне +29 градусов. Сейчас такая температура в течение всего года наблюдается только на 1% территории планеты.

Главной причиной, почему Земля необратимо нагревается, ученые называют постоянные выбросы углекислого газа в атмосферу. Из-за этого климат меняется постепенно на всей территории планеты. Такое отношение к природе может сказаться на жителях в следующие 50 лет. И это еще не самый худший сценарий, уверены эксперты.

В это же время синоптики уже заявили о том, что рекордно жарким станет наступающее лето.