Экология 25 мая 2023, 13:27 Зеленый фургон заработал на НМЭК-2023

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Мастерская переработки «Зеленый фургон» заработала на полях Невского международного экологического конгресса (НМЭК) при поддержке Российского экологического оператора.

«При поддержке РЭО на НМЭК был установлен „Зеленый фургон“. Мастерская поможет посетителям Конгресса увидеть, как работает экономика замкнутого цикла, узнать больше о том, как проходит реформа по обращению с твердыми коммунальными (ТКО) в нашей стране», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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В фургоне проходят различные мастер-классы: по переработке пластика и созданию из него новых предметов, по пошиву экосумок из баннеров, по кастомизации одежды, второй жизни электроприборов, интерактивные эколекции и деловые экоигры.

«Задача фургона — популяризация реформы ТКО через интерактивные и понятные механики. В фургоне есть велошредер, при помощи которого каждый посетитель Конгресса может сам передробить пластиковую крышку в крошку, которая потом пойдет на переплавку», — отметил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Фургон расположен около главного входа в Таврический дворец. Он открыт основные дни проведения Конгресса 25−26 мая, без перерывов.