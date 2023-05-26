Экология 26 мая 2023, 16:48 Зеленый фургон на НМЭК-2023 посетили более 1000 человек

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Мастерскую переработки «Зеленый фургон», открытую на полях Невского международного экологического конгресса (НМЭК) при поддержке Российского экологического оператора, посетили более 1000 человек. Фургон также осмотрели вице-премьер Виктория Абрамченко и гендиректор РЭО Денис Буцаев.

«Наш Зеленый фургон представляет собой интерактивную зону с мастерской. Проект посвящен переработке и апсайклингу, важным составляющим экономики замкнутого цикла. Он также наглядно показывает, что переработка и использование материалов повторно — не сложно. Например, пластик — не мусор, он может быть ценным ресурсом и пойти заново в оборот. Отличительная особенность фургона в том, что лестница, тумбы и мебель, все плоские поверхности сделаны, стеллажи сделаны из переработанной пластиковой крошки. За все время его работы на НМЭК более 1000 человек посетили Зеленый фургон и узнали больше о работе циклической экономики», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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На НМЭК-2023 Зеленый фургон представляет собой стенд Российского экологического оператора со станками для переработки пластика — это электрошредер, чтобы дробить пластиковые крышечки, инжектор, экструдер, на которых делаются различные значки, ПЭТ-лодка, которая позволяет прямо сразу наглядно из пластиковой бутылки сделать линию для 3D-принтера.

«Участники конгресса могли сделать значок из крышечек, стакан из кашпо, подставку под телефон. На велошредерах участники могли крутить педали и дробить пластиковую крышечку. На швейных машинках они могли сшить шопперы из отработанных баннеров местных молодежных организаций. Кроме этого, у нас были установлены термопрессы, на которых можно делать большие листы из пластиковой крошки», — сказал PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.