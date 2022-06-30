«Зеленый десант» собрал более тонны отходов на Байкале

В среднем на один квадратный метр Байкала приходится 30 тысяч частиц микропластика, подсчитали ученые. В рамках проекта «Зеленый десант на Байкале», который организует Российский экологический оператор при поддержке волонтеров движения «Делай!», на озере проведут три масштабные уборки территории. Первый этап марафона состоялся 30 июня 2022 года в поселке Большое Голоустное и собрал более 100 добровольцев со всех высших учебных заведений и общественных организаций города Иркутск.

«Байкал — одно из самых популярных туристических мест нашей страны, а это, к сожалению, имеет негативные последствия в виде увеличения количества отходов. В рамках программы по развитию экологического добровольчества этим летом РЭО организует три масштабных уборки на Байкале, его прибрежной территории, где наиболее велико антропогенное влияние туристов. В мероприятии примут участие волонтеры, добровольцы „Делай!“, студенты, жители Иркутской области и Республики Бурятия. Планируется, что в акции примут участие более 450 человек. Все собранные отходы будут отправлены на переработку, чтобы обрести вторую жизнь. Но также во время марафона планируется не только очистить пляж от отходов, оставленных туристами, но и провести просветительскую работу с отдыхающими», — отметил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Во время первого марафона на Байкале 30 июня участники поделились на равные команды и выполняли различные экологические задания. На первом этапе марафона волонтеры в игровом формате очистили берег Байкала протяженностью 2 километра от крупных и мелких коммунальных отходов. Всего было собрано более одной тонны отходов. Все собранные отходы были вывезены региональным оператором РТ-НЕО на переработку. Лучшие шесть команд были награждены памятной сувенирной продукцией от организаторов и партнеров акции. О следующих этапах марафона можно узнать в группе «Делай!», там же можно присоединиться к ним https://vk.com/ecodelai

В рамках проекта «Зеленый десант» прошедшей весной РЭО было организовано 66 субботников в 38 российских регионах. Были очищены от отходов парки, скверы, лесные массивы и водные объекты. Все отходы собирали раздельно, всего собрать удалось 62 871 килограмм отходов. В акции приняли участие 3405 человек.