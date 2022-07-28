«Зеленый десант» РЭО проведет масштабную уборку на Байкале

Все собранные отходы направят на сортировку, а полезные фракции — на дальнейшую утилизацию.

Акция по очистке озера Байкал «Зеленый десант» при поддержке Российского экологического оператора и волонтерской организации «Делай!» пройдет на территории Бурятии 30 июля и 6 августа. Субботник будет организован в формате экологического игрового марафона.

«Байкал является популярным туристическим местом и требует особой заботы в отношении окружающей среды. Этим летом в рамках проекта „Зеленый десант“ мы проводим масштабные уборки на озере, в которых принимают участие волонтеры, молодежь, местные жители. 30 июня прошел первый субботник на Байкале со стороны Иркутской области, в рамках которого волонтеры собрали более 1 тонны отходов. Следующий экологический игровой марафон пройдет 30 июля и 6 августа в Бурятии. За время марафона планируется не только очистить пляж от отходов, оставленных туристами, но провести просветительскую работу с отдыхающими. До этого „Зеленый десант“ провел уборки природных территорий в 39 регионах России», — сказал генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

30 июля акция пройдет в поселке Энхэлук Кабанского района, а 6 августа — вблизи поселка Горячинск Прибайкальского района. В рамках двух марафонов участники будут поделены на равные команды, которым предстоит в течение 2 часов выполнить различные экологические задания. В мероприятии примут участие местные волонтерские сообщества и волонтеры-экологи «Делай!». Команды, показавшие наилучшие результаты, будут награждены незабываемыми байкальскими подарками и сюрпризами.

«Для облагораживания и очистки береговой линии Байкала от отходов был выбран эффективный формат — экологический игровой марафон. Мы стараемся делать такие акции не только полезными, но интересными. А все собранные отходы будут вывезены на перегрузочную станцию. Затем полезные фракции отправят на переработку региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), чтобы в последующем они смогли получить вторую жизнь», — отметил глава PR-департамента Дмитрий Бойко

Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию: https://forms.yandex.ru/u/62d7ca9598b9f35938872e23/

Всем участникам мероприятий будет предоставлен трансфер из Улан-Удэ до Байкала и обратно. Пришедших на акцию обеспечат всем необходимым инвентарем, питанием и мерчем проекта.