Зеленый день календаря для «Нашего леса»

Акция «Наш лес. Посади свое дерево» пройдет в Московской области 21 сентября. Организаторы и гости мероприятия планируют высадить более 600 тысяч деревьев.

Сажать деревья и кустарники будут в парках, скверах, зеленых зонах и возле вылетных магистралей. Первое, о чем стоит позаботиться участникам акции, — посмотреть, как добраться до ближайших площадок. Путь упростит бесплатный общественный транспорт, который запустит «Мострансавто». Например, в Одинцовском городском округе для этих целей выделят 10 автобусов.

Сотни тысяч растений за день. Как пройдет акция «Наш лес. Посади свое дерево» в Подмосковье Подробнее

В этом году множество площадок подготовили власти Ленинского городского округа, Химок, Пушкина, Сергиева Посада, Каширы, Клина. В этот день жители будут не только сажать деревья, но и отдыхать. Для всех участников акции там пройдут развлекательные программы и концерты.

В рамках акции Подмосковье озеленят тысячами деревьев. Так, в парке городского поселения Хорлово на площади три гектара посадят 40 кленов. А в Красногорске напротив торгового центра «Отрада» появятся каштаны, липы, клены. В Путилкове также планируют высадить каштаны, рябину, спирею, жасмин, липы, клен, боярышник, сирень.

В центральном парке культуры и отдыха в Долгопрудном высадят 25 кленов и 400 кустарников спиреи серой. В парке «Серебряный» в Серебряных Прудах появятся 50 каштанов и рябин, а в городском парке Краснознаменска — 100 кленов и осин.

Всего же площадок будет 1297. Все их можно увидеть на интерактивной карте. Всего в пару кликов можно найти ближайшую площадку, узнать контакты координатора, сколько деревьев будет высажено и какими они будут. На этой же карте можно проложить маршрут к месту проведения акции.

#НАШЛЕС2019

В преддверии акции «Наш лес. Посади свое дерево» стартовал фотоконкурс «#НАШЛЕС2019». Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.

Чтобы принять участие в конкурсе, 21 сентября нужно сделать фото с посадки деревьев и опубликовать его в Instagram до 25 сентября. В посте необходимо поставить хэштег #НАШЛЕС2019.

Профиль участника при этом должен быть открытым. Еще одно условие — подписаться на аккаунты @mosoblcomles и @ivan_sovetnikov. А под публикацией с анонсом конкурса отметить двух своих друзей. Победителя определят 27 сентября 2019 года. Организаторы разыграют девять призов.

Акция «Наш лес. Посади свое дерево» пройдет в Подмосковье уже шестой раз. Ее цель — восстановить лесной массив Московской области. За шесть лет проведения акции жители региона посадили уже 14 миллионов саженцев.