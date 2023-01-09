Экология 09 января 2023, 12:25 Зеленые закупки заработали в России с 1 января 2023 года

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Экологические требования к государственным и муниципальным закупкам вступили в силу в России

Особенности описания отдельных видов товаров для закупок утверждены постановлением Правительства РФ. Российский экологический оператор участвовал в разработке проекта документа. Теперь в документации госзакупок необходимо указывать, сколько вторичного сырья использовалось при производстве товаров.

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«Для построения экономики замкнутого цикла нашей стране необходимо обеспечить условия для использования вторичных материальных ресурсов вместо „первичных“ в отраслях экономики. Важно, чтобы они отвечали экономическим, экологическим, технологическим параметрам на производствах. Минимальная доля вторсырья должна будет указываться в закупочной документации начиная с 2023 года. Новые требования направлены на расширение рынка сбыта продукции, произведенной с использованием вторсырья. По сути, вводя требования при закупках для государственных и муниципальных нужд, мы увеличиваем спрос на продукцию из вторсырья и постепенно внедряем принципы устойчивого управления в государственных и муниципальных структурах», — сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

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В закупочной документации необходимо указывать долю вторсырья, использованного при их производстве закупаемых товаров. Перечень с товарами подготовил Российский экологический оператор. Это изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения (туалетная бумага, полотенца бумажные, платки носовые бумажные, скатерти бумажные, салфетки разного назначения), твердые поверхностные покрытия и элементы благоустройства (покрытия из переработанных материалов, тротуарная плитка, бордюры, ограждения), мягкие покрытия (резиновая плитка, покрытия из резиновой крошки, мягкая кровля или иные гидроизоляционные материалы), контейнеры и урны для мусора, удобрения органические, почвогрунт и грунт, пригодный для технических целей.