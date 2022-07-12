Зеленые закупки начнут проводить в России

Теперь в закупочной документации будут прописывать минимальную долю вторсырья в товарах

Правительство Российской Федерации приняло постановление, утвердившее особенности описания отдельных видов товаров для государственных и муниципальных закупок, для которых предъявляются экологические требования. Проект документа разрабатывался совместно с Российским экологическим оператором.

В документации о государственных и муниципальных закупках начнут указывать, сколько вторичного сырья использовалось при производстве товаров. Предусмотрена минимальная доля вторсырья: 3% с 2023 года и 5% с 2024-го, сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

«Ключевой задачей в построении экономики замкнутого цикла является создание условий для использования вторичных материальных ресурсов в отраслях экономики в качестве замещения „первичных“ ресурсов на условиях, отвечающих экономическим, экологическим, технологическим параметрам эффективности производств. Новые требования направлены на создание условий по расширению рынка сбыта продукции, произведенной с использованием вторсырья, за счет увеличения спроса на такую продукцию. Мы предусмотрели, что в закупочной документации с 2023 года будет указываться минимальная доля вторсырья, использованного при производстве товара, в 3% и с 2024 года — в 5%», — сказал Денис Буцаев.

РЭО подготовил перечень товаров, для которых в закупочной документации будет указываться доля вторичного сырья, использованного при их производстве. Это изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения (туалетная бумага, полотенца бумажные, платки носовые бумажные, скатерти бумажные, салфетки разного назначения), твердые поверхностные покрытия и элементы благоустройства (покрытия из переработанных материалов, тротуарная плитка, бордюры, ограждения), мягкие покрытия (резиновая плитка, покрытия из резиновой крошки, мягкая кровля или иные гидроизоляционные материалы), контейнеры и урны для мусора, удобрения органические, почвогрунт и грунт, пригодный для технических целей.

«В Российской Федерации имеются отдельные примеры установления экологических требований к закупаемой продукции, однако, единая и целостная система требований к экологическим характеристикам товаров (услуг) до настоящего времени не сформирована. Принятое постановление позволит внедрить принцип устойчивого управления ресурсами при закупках для государственных и муниципальных нужд, и создать экономические условия для развития рынка вторичных ресурсов, не прибегая к установлению дополнительных обязательных требований при производстве товаров», — отметил директор по устойчивому развитию Российского экологического оператора Игорь Забралов.

В апреле 2022 года РЭО совместно с Минстроем, Минпромторгом и Минсельхозом приступил к подготовке четырех отраслевых программ в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Программы предполагают применение вторсырья из отходов в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и ЖКХ. Межведомственное согласование уже прошла отраслевая программа Минстроя России «Применение вторичных ресурсов, вторичного сырья из отходов в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства на 2022–2030 годы». В ее разработке также принимал участие Российский экологический оператор. Документ находится на утверждении в Правительстве РФ.