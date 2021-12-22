«Зеленые вузы России» забрали статуэтку «Зеленой премии» за лучший образовательный проект

Проект «Общероссийская программа «Зеленые вузы России» признан лучшим в номинации «Образование» на «Зеленой премии», организованной Российским экологическим оператором. Статуэтку во время церемонии награждения, которая прошла в Москве 22 декабря, забрала «Ассоциация «зеленых» вузов России».

«Ассоциация «зеленых» вузов России» создала «Общероссийскую программу «Зеленые вузы России», в рамках которой были организованы экоквесты по всей стране. В течение четырех лет в них участвовали 370 вузов, 60 000 студентов со всех регионов России. По итогам 47 вузов вошли в состав Ассоциации.

42 студенческие команды-лидеры квестов «Разделяй с нами» внедрили раздельный сбор отходов у себя в вузе на системной основе. Участники квестов «Вливайся» и «Экопросвет» внедрили меры по водосбережению в своих вузах и охватили экопросвещением большое количество людей. Всего программа охватила 420 вузов и более 150 000 студентов. К 2026 году планируется объединить 90% всех российских вузов.

Третье место заняло АНО «Территория устойчивого развития» за проект «ВузЭкоФест», второе — «Российское движение школьников» за всероссийскую акцию «Экодежурный по стране».

«Зеленую премию» вручили в Москве 22 декабря, победителей объявили в пяти номинациях «Бренды», «Общество», «Культура и искусство», «Медиапроекты», «Образование», а также стали известны лидеры «Зеленого рейтинга» — регионы и региональные операторы по обращению с ТКО. Свыше тысячи заявок было подано от разных проектов на «Зеленую премию». Российский экологический оператор отобрал критерии для каждой категории. Проекты оценивало жюри, в состав которого вошли эксперты отрасли и медийные личности, которые вовлечены в экоповестку.