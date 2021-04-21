«Зеленые стандарты» для мусорной отрасли заработают в России

В проект методологии отбора «зеленых проектов» необходимо включить весь цикл предприятий по обращению с ТКО — от сбора и обработки отходов до производства экологичной тары в рамках экономики замкнутого цикла. Такую идею предложил Минэкономразвития Российский экологический оператор, пишет в среду газета «Ведомости». В данный момент на статус «зеленых» могут претендовать лишь предприятия, утилизирующие отходы.

«Внедрение стандартов ESG является современным трендом. Отрасль ТКО не может быть в стороне от данных тенденций. Необходимо их внедрение, а также проведение экспертизы всех субъектов хозяйственной деятельности отрасли ТКО. Важно продолжить верификацию участников рынка на соответствие „зеленым“ стандартам», — заявил «360» эксперт в сфере ТКО, руководитель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

Предложения РЭО в настоящий момент проходят согласование в Минприроды, сообщил «Ведомостям» представитель Минэкономразвития.

«РЭО поддерживает внедрение стандартов ESG и развитие инструментов „зеленого финансирования“ в России. Кроме того, при ППК РЭО будет создан Совет по устойчивому развитию, в состав которого войдут ведущие отраслевые эксперты. Совет сформирует критерии, которые лягут в основу определения „зеленого“ статуса, и займется разработкой „зелёных“ стандартов для создания объектов ТКО. При этом соответствие стандартам ESG станет преимуществом для предприятий, претендующих на меры поддержки отрасли обращения с ТКО, оператором которых является РЭО», — заявили «360» в пресс-службе оператора.

Расширение «зеленых стандартов» позволит создать здоровую градацию и классификацию объектов — от менее зеленых к более зеленым, считает глава Российского экологического оператора Денис Буцаев.

«При этом компании, соответствующие стандартам, смогут претендовать на меры поддержки отрасли в приоритетном порядке. Кроме того, со временем для зеленых компаний станут доступны льготные условия получения услуг в финансовых организациях», — отметил в комментариях для «Ведомостей» глава РЭО Денис Буцаев.

ESG-стандарты — это разработанные после 2015 года установки, которым должны соответствовать различные компании, чтобы способствовать устойчивому развитию и решению определенных ООН целей: экологических (Environmental), социальных (Social), корпоративных (Governance). Такие «зеленые» стандарты затрагивают разные направления: от вклада компании в сохранение природы до руководства компанией в целом. Если компания соответствует этим стандартам и проходит верификацию в специализированных организациях, то она признается «зеленой».

Например, пытаясь соответствовать «зеленым» стандартам, банки переходят на безбумажный документооборот, используя электронную подпись, ставят в офисе контейнеры для пластиковых крышечек и батареек и т. д. По данным аналитического издания Frank Media, наиболее продвинулись во внедрении «зеленого» банкинга Сбер, Газпромбанк, Росбанк, МКБ, Совкомбанк и банк «Центр-инвест».

Инструментом для управления устойчивым развитием и достижения поставленных целей служит в том числе «зеленое» финансирование. То есть инвестирование в проекты и компании, соответствующие «зеленым» ESG-стандартам.

Принятие ESG-стандартов для России — это сохранение экспорта, а также доступа к мировым финансовым рынкам и иностранным инвесторам. В мировой практике «зеленые» компании достаточно легко получают доступ к финансированию. В том числе на более льготных условиях, чем не признанные «зелеными» проекты.

В рамках «зеленых» стандартов будут разработаны финансовые инструменты — «зеленые» облигации. Грубо говоря, это средства, которые инвестируются в экопроекты и должны расходоваться исключительно по назначению.