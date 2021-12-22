«Зеленую премию» получил YouTube-канал «Сортировочная»

Российский экологический оператор объявил лауреатов «Зеленой премии». Победителем в номинации «Медиапроекты» стал YouTube-канал «Сортировочная». Статуэтки «Зеленой премии» вручили финалистам на церемонии награждения 22 декабря в Москве.

«Сортировочная» рассказывает о том, как сортировать отходы и о сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в России. Канал публикует видео об экологических катастрофах, ролики с практическими советами, например, куда выбрасывать батарейки.

Вторую строчку в номинации заняло сетевое издание RecycleMag с актуальными отечественными и зарубежными новостями в сфере экологии, полезными статьями о разных кейсах в области осознанного потребления и экоактивистах, советами, как сделать свой образ жизни более ответственным, экологичным.

На третьей строчке разместился проект «РБК Тренды Эко-номика», включающий в себя сайт, журнал, YouTube-канал, телепроект и подкасты, а также соцсети и ТикТок. «РБК Тренды» — это стартап внутри РБК, который также широко освещает тему экологии рассказывает о том, какие тренды возникают прямо сейчас, публикует разговоры с экспертами отрасли на тему климатических изменений, сохранения лесов, раздельного сбора отходов, экологических регуляторов, циклической экономики и других важных вещей.

Торжественная церемония «Зеленой премии» прошла в Москве 22 декабря. Награды вручили победителям в пяти номинациях «Бренды», «Общество», «Культура/искусство», «Медиапроекты», «Образование», а также были отдельно отмечены лидеры «Зеленого рейтинга» — регионы и региональные операторы по обращению с ТКО. Более тысячи заявок поступило на конкурс, РЭО подготовил для каждой номинации свои критерии отбора. Оценку проектам давало жюри из экспертов отрасли и медийных личностей, включенных в экоповестку.