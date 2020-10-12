У столичного парка «Музеон» очевидцы сняли на видео процесс слива из ливневки в Москва-реку жидкости кислотно-зеленого цвета. Дежурный инспектор Департамента природопользования и охраны окружающей среды сообщил, что «зеленый цвет — это маркер».

«12 октября от дежурного поступила информация о загрязнении акватории реки Москвы неустановленным веществом зеленого цвета. На данный момент выявлен слив, на месте взяты пробы», — сказал инспектор.

Пока этимология выброса не установлена, на запаха химических веществ или нефтепродуктов нет. Регулирующие органы ищут источник сброса. Тем временем спасательная служба на водных объектах установила заглушки для предотвращения потока, трубу перекрыли.

«Перекрыт также доступ жидкости, попадающей в ливнесток. Взяли пробы для проведения лабораторных анализов, в том числе из коллектора», — также отчитались в Департаменте.

Результаты будут известны во вторник до полудня.