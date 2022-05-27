Вице-мэр Москвы Ефимов: гособлигации города признали соответствующими стандарту «зеленого финансирования»

Новый 74-й выпуск государственных облигаций Москвы признали соответствующим принципам и критериям «зеленого» финансового инструмента. Соответствующее заключение выдало рейтинговое агентство «Эксперт РА». Специалисты подтвердили, что средства от инвесторов в 2021 году власти российской столицы направили на проекты, которые обеспечивают экологическую и климатическую безопасность. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Новые «зеленые» облигации общей стоимостью 70 миллиардов рублей власти Москвы выпустили 27 мая. Срок обращения ценных бумаг составляет семь лет с постоянным купоном в 7,38% годовых.

Средства от инвесторов направят на реализацию транспортных проектов, которые позволят снизить выброс загрязняющих веществ от автомобильного транспорта.

В частности, 10,2 миллиарда рублей направят на покупку электробусов, которые заменят автобусный парк столицы. На строительство Большой кольцевой линии метрополитена потратят 59,8 миллиарда рублей инвестиций от «зеленых» облигаций.

Это продолжение уже начатых в Москве проектов, направленных на обеспечение города экологически чистым транспортом. В 2021 году город приобрел 400 электробусов, а также открыл движение на 12 станциях Большой кольцевой линии.

«Инвесторам, которые вложили средства в „зеленые“ облигации Москвы, доступна полная информация о расходовании средств, а также о реализации „зеленых“ проектов и достигнутых эффектах», — заявил Владимир Ефимов.

Реализация этих проектов позволила сократить годовые объемы выбросов от личного и общественного транспорта на 610,2 тонны, а углекислого газа — на 36,1 тысячи тонн.

«Экологический эффект будет увеличиваться по мере ввода в эксплуатацию строящихся станций и линий Большой кольцевой линии», — добавил вице-мэр Москвы.

«Зеленые» облигации российской столицы включили в Сектор устойчивого развития Московской биржи. Власти города ежегодно выпускают отчет об использовании полученных средств по ценным бумагам, а независимая экспертиза позволяет торговой площадке поддерживать статус ценных бумаг как «зеленого» финансового инструмента.

Владимир Ефимов подчеркнул что Москва полностью выполняет свои финансовые обязательства перед инвесторами и обслуживает свой государственный долг своевременно и в полном объеме.

«Все привлеченные от выпуска „зеленых“ облигаций средства были направлены на установленные проекты в течение 2021 года. 26 мая — в соответствии с назначенным сроком — были произведены полугодовые купонные выплаты на сумму 2,58 миллиарда рублей», — рассказал вице-мэр.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях российской столицы можно узнать на сайте «Экономика Москвы».