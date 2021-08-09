Российским школам предложат бесплатные курсы по экологии

Интерактивные курсы «Зеленая школа», посвященные экологии и переработке отходов, предложат тысяче российских школ. Онлайн-проект запустил Российский экологический оператор, курирующий мусорную реформу в стране, в рамках масштабной информационно-просветительской кампании.

«Школьники через понятные современные примеры узнают как простые правила обращения с отходами, так и сложные процессы переработки разных фракций. Подача такой информации выбрана для аудитории разных возрастов: для начальной, средней школы и старшеклассников. Для каждого возраста мы подготовили по четыре урока», — отметил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

«Зеленая школа» представляет собой три раздела, это YouTube-ролики с ведущим Антоном Комоловым и вымышленным персонажем мистером Крысом, заметки на сайте проекта и квизы в виде простых тестов. В материалах ребята узнают о том, для чего сортировать отходы, что можно сдать на переработку, какие бывают экопривычки и так далее.

Все материалы рассчитаны на учеников 1−11 классов и разделены по уровню сложности: для 1−4 классов, 5−9 классов и старшеклассников. В РЭО подчеркнули, что для школьников усваивать информацию не составит труда, так как все подается в легкой форме. Об экопривычках рассказывают на примере популярных компьютерных игр, скейтбордах из рыболовных сетей и попитах.

Источник фото: телеканал «360»

Проект стал частью масштабной информационно-просветительской кампании РЭО. Она направлена на то, чтобы популяризовать осознанное потребление и внедрить раздельный сбор отходов у россиян.

«Молодое поколение сейчас в авангарде экологического просвещения, ведь многое транслируется через интернет, через блогеров и компьютерные игры, которые так увлекает юных граждан и на которые мы тоже сделали акцент в наших уроках. Именно благодаря детям и подросткам мы рассчитываем на активное внедрение экопривычек, в том числе и среди взрослых. К слову, уверен, взрослым уроки „Зеленой школы“ тоже понравятся и будут очень полезны», — добавил Буцаев.

Источник фото: телеканал «360»

Эксперты положительно оценили решение РЭО делиться полезными знаниями со школами, ведь важно формировать у молодого поколения бережливое отношение к природе, стремление сокращать отходы, понимание, что необходимо развивать технологии с использованием вторсырья.

«Видеоконтент, подготовленный ППК „РЭО“ будет интересен и привлекателен подрастающему поколению. Его использование возможно как при офлайн, так и онлайн-взаимодействии, что актуально в нынешней ситуации. Видеосюжеты позволят использовать наглядные образы в воспитании ответственного отношения к природе, смогут стать частью целенаправленного процесса, который формирует личность, способную ответить за свои поступки не только перед обществом, но и перед живой природой», — отметила руководитель Департамента образования Орловской области Татьяна Крымова.

По мнению Андрея Мишина, одного из 80 народных учителей РФ, проект РЭО станет великолепным вкладом в экопросвещение взрослых и юных граждан России.

Источник фото: телеканал «360»

«Появление просветительского контента, который создают профессионально, сможет помочь остальным учителям, школьникам и родителям сориентироваться в данной экологической тематике. Инициатива РЭО — великолепный вклад в решение данной задачи. Это и есть настоящий пример экологизации современного образования», — сказал Мишин.

Начальник управления образования администрации города Кемерово Наталья Дашковская поблагодарила РЭО за такую возможность для учителей и учеников получать новую информацию о раздельном сборе. По ее мнению, благодаря раннему началу просветительской работы можно воспитать поколение с экологичным отношением к миру и людям.

«Считаю, что этот ресурс должен работать не только в школах, но и на уличных экранах, в автобусах, быть в рассылках родительских чатов. Спасибо за современный продукт, который точно принесет пользу обществу!» — добавила Дашковская.