Зеленая трава и чистый воздух. На полигоне «Кулаковский» начался основной этап рекультивации

На полигоне «Кулаковский» начался основной этап рекультивации. Сейчас там укрепляют так называемое тело бывшей свалки. Завершить все работы обещают в 2020 году.

Весь процесс происходит под контролем активистов.Трое из них на полигон «Кулаковский» приехали со спецзаданием. От всех жителей Чехова они получили наказ: проверить, как идет рекультивация. Они не специалисты, ничего не понимают в технологии, но знают, чего хотят — чтобы не было запаха и самой свалки.

«Обещают, что травка будет расти, и что запаха не будет. С трудом, но верится», — поделилась жительница Чехова Наталия Скрундь.

Источник фото: телеканал «360»

Активисты и другие проверяющие отправились на самый верх мусорной горы.

«Мы же видим. Вот сейчас какие-то работы происходят, а раньше ничего не было. Сейчас работают, засыпают», — отметила жительница Чехова Оксана Суркова.

Источник фото: телеканал «360»

Другие местные жители также отмечают, что работы ведутся, и жалоб стало гораздо меньше. Девушки завершить восхождение не смогли — пожалели обувь. А вот мужчины подготовились: взяли резиновые сапоги и пошли дальше — туда, откуда видно весь полигон.

«На самом деле сегодня было добавлено техники — был добавлен дополнительный бульдозер. С помощью мониторинга мы видим количество произведенных работ», — сообщил начальник службы строительного контроля Дмитрий Меньшов.

Источник фото: телеканал «360»

У проверяющих есть возможность забраться еще выше — с коптера видны масштабы этой свалки. 60 лет там накапливался мусор и достиг внушительных размеров: 25 гектаров, а высота горы — 40 метров.

Рекультивация полигона «Кулаковский» началась в Чехове. Как это происходит Подробнее

Полигон «Кулаковский» закрыли в 2017 году. Сейчас там идет укрепление тела, чтобы мусор не скатывался в лес. Горе придадут нужную форму, а затем начнется второй этап рекультивации — полигон, как слоеный пирог, засыпят несколькими слоями грунта, установят трубки для отвода свалочного газа. Эксперты дали свою оценку этому проекту.

«Мне кажется, от сложных инженерных систем, связанных с дегазацией, можно будет уйти. Тем самым получится в три-четыре раза сделать рекультивацию этого полигона дешевле, но при этом ускорить по срокам», — рассказал первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Коган.

Источник фото: телеканал «360»

Как обещают, рекультивация завершится к концу 2020 года. Активисты поделились своими впечатлениями от увиденного.

«На следующий год травка тут будет расти, и в течение пяти лет все тут намного улучшится. И запаха уже не будет», — обрадовалась жительница Чехова Руслана Николаева.

Источник фото: телеканал «360»

Настроение стало лучше. Экскурсией женщины остались довольны. Но пообещали приехать сюда еще не раз.