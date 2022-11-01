Зеленая премия собрала более 3000 экопроектов | 360°

Экология 01 ноября 2022, 10:17 Зеленая премия собрала более 3000 экопроектов

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Российский экологический оператор завершил прием заявок на «Зеленую премию». На конкурс со всей страны было подано более 3000 заявок по шести номинациям от граждан и организаций. Церемония награждения победителей пройдет в декабре в Москве.

«Прием заявок на „Зеленую премию“ завершился. Мы получили более 3000 заявок от различных организаций и лиц, которые развивают общественные, образовательные, корпоративные, просветительские и цифровые проекты в сфере отрасли обращения с отходами и защиты окружающей среды. Хочу также напомнить про денежные призы, которые составят от 20 до 300 тысяч рублей в каждой номинации, всего участники получат 3,45 миллиона рублей на реализацию своих проектов. Главная цель „Зеленой премии“ привлечь внимание граждан и стимулировать их стать более экологически активными», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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«В декабре мы наградим лучших, чьи проекты показали наибольшие результативность и масштабность, вовлеченность граждан, а также возможность распространения проекта дальше по стране. Наше экспертное жюри, отобранное среди участников отрасли и представителей государственных институций, которые не первые год работают с экологическими вопросами в России, оценит вклад номинантов в формирование новой модели осознанного потребления», — сказал глава PR-департамента Дмитрий Бойко.

Наибольшую активность по образовательным проектам показали такие регионы, как Удмуртия, Башкортостан, Волгоградская, Орловская, Иркутская область, Пермский, Приморский, Краснодарский край. По просветительским проектам — Тульская, Псковская, Омская, Ленинградская и Московская области, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) и Башкирия. По общественным проектам — Московская область и Башкирия.

Помимо заявок от активистов, волонтеров, неравнодушных граждан, блогеров, общественных организаций и корпораций РЭО принимает заявки от субъектов РФ. Рейтинг регионов проводится на основе методологии Российского экологического оператора. Заявки по рейтингу принимаются до 24 ноября.

Конкурс будет представлен в шести номинациях «Общественные проекты», «Корпоративные проекты», «Образовательные проекты», «Просветительские проекты», «Технологические и цифровые проекты» и «Регионы России». Подробнее о Премии можно узнать на сайте проекта.