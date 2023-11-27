Экология 27 ноября 2023, 10:27 «Зеленая лига» от РЭО собрала более 12 тысяч студентов и школьников в рамках проекта «На зеленой волне» РЭО

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Студенты «Зеленой лиги» Российского экологического оператора устроили серию мероприятий «На зеленой волне», которая собрала более 12 тысяч участников.

«Экопросветительские мероприятия направлены на повышение знаний молодых граждан о правилах сортировки твердых коммунальных отходов (ТКО), реформе обращения с ТКО, экономике замкнутого цикла, а также на приобретение полезных экологических привычек. „Зеленая лига“ организовала проект „На зеленой волне“, в которой приняли участие более 12 тысяч студентов и школьников в 40 регионах России. Студенты вузов, вошедших в „Лигу“, могли попробовать себя в роли спикеров и просветителей, а также увидеть, как происходит переработка отходов в их регионе, и пообщаться с экспертами отрасли обращения с ТКО», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

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Серия мероприятий, которые проводили студенты программы по развитию экоклубов «Зеленая лига», включает в себя просветительский урок для школьников, лекцию для студентов и молодежи, а также выездную лекцию на объект обращения с ТКО.

В промышленных экскурсиях принял участие 581 студент, а 7727 обучающихся высших и средне специальных учебных заведений посетили экопросветительские лекции с участием экспертов. Слушателями экологического урока «На зеленой волне» стали 3723 учащихся средних и старших классов.

Самый масштабный экоурок провели в Туле: его участниками в школе № 20 в Щекино Тульской области стали сразу 72 человека, урок для них провели стденты экокорпуса «Сохраняй» Тульского государственного педагогического университета имени Л. Н. Толстого.

Самую большую экскурсионную группу удалось собрать студентам Экологического объединения Южного федерального университета: благодаря их инициативности 63 ростовских студента узнали, как работает Неклиновский Межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс.

Ребята из экологического объединения ЮФУ провели экологическую лекцию для сотрудников компании Tele2. Кроме живой аудитории в Ростове-на-Дону к ней дистанционно присоединились сотрудники компании со всех уголков России. Общая аудитория составил 3003 человека.

В марте 2023 года ППК «Российский экологический оператор» совместно с Всероссийской общественной организацией волонтеров-экологов «Делай!» запустили программу по развитию студенческих экологических объединений «Зеленая лига».

Цель «Зеленой лиги» — поддержать и тиражировать лучшие экологические инициатив студентов, а также сформировать сообщество молодых профессионалов в сфере экологии, природопользования, сферы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и экономики замкнутого цикла. В состав Зеленой лиги входит 58 студенческих экоклубов из 40 регионов России.