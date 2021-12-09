Здания начали рушиться на Ямале из-за глобального потепления. В одном из поселков на многоквартирном доме появились трещины, хотя его сдали всего пять лет назад. О ситуации написала «Российская Газета».

Основная причина такого критически быстрого разрушения строений — неожиданное для архитекторов потепление. Строители рассчитывали, что в населенном пункте всегда будет холодно.

Температуры, которые увеличиваются со временем, приводят к таянию льдов и повышенной активности вод под землей, которые и размывают грунт, на котором стоят дома.

В одном из районов дом пришлось вообще демонтировать, а если такие случаи продолжатся, то на восстановление убытков не хватит бюджетов. Сотрудник Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Светлана Бадина предсказала, что убытки могут составить до половины триллиона рублей.

Выход из положения специалисты видят в новом способе строительства многоэтажек — сваи нужно закладывать более глубоко — до 40 метров и больше вниз. Такую практику предложил ввести профессор Тюменского индустриального университета Яков Пронозин.

Его коллега из петербургского вуза Игорь Сахаров тоже считает, что на Севере давно нужно строить дома по-новому, учитывая специфику региона, в том числе прогрессирующее глобальное потепление.