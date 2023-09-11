Экология 11 сентября 2023, 18:08 Зажировка началась у манула из Московского зоопарка Зажировка на зиму началась у манула Тимофея из Московского зоопарка

Читать 360tv в

У живущего в Московском зоопарке манула по имени Тимофей началась осенняя зажировка. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Специалисты зоосада уточнили, что этот процесс начался еще в конце лета. Сейчас вес Тимофея составляет 4,7 килограмма, а на пике зажировки его масса может достигнуть шести-семи килограммов. Вместе с изменением веса у манула станет гуще шерсть, а образ жизни изменится.

Реклама

Зоологи добавили, что во время зажировки манулы более активны, они больше бегают и усиленно ищут пищу. У Тимофея уже заметно порыжели бока и пятки, он стал активнее гулять по вольеру.

Эти животные обитают в степях, где зимы очень суровые, с температурами до -50 градусов. Некоторые манулы на зиму впадают в спячку, другие отращивают особенно густую шерсть, а третьи дополнительно накапливают жир.

Тимофей родился в Новосибирском зоопарке 11 июня 2020 года. Он переехал в Москву в этом году и практически сразу стал знаменитостью. Как и многие манулы, он обладает скрытным и нелюдимым характером. Однако такое поведение вполне естественно для этого вида кошачьих.

Ранее сообщалось о том, что Московский зоопарк закрыл проход в павильон с большими пандами до 1 ноября.