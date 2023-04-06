Экология 06 апреля 2023, 09:13 Заводы по переработке отходов мощностью 175 тысяч тонн построят в Самарской области

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Они появятся до конца 2024 года

Четыре объекта по обращению с отходами появятся в Самарской области до конца 2024 года. Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Дмитрий Азаров обсудили инвестпроекты, которые планируется реализовать в регионе на основе концессионных соглашений.

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«В Самарской области будут построены четыре объекта обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) общей мощностью сортировки 175 тысяч тонн. Проекты планируется реализовать на основе концессионных соглашений. РЭО окажет проектам финансовую поддержку», — сообщил Денис Буцаев по итогам встречи.

Объекты планируется ввести в эксплуатацию до конца 2024 года. Их создание позволит региону достичь показателей нацпроекта «Экология», требующих 100-процентной обработки ТКО.

«Самарская область является одним из пилотных регионов, где в тесном взаимодействии с Российским экологическим оператором реализуются вопросы, связанные со сбором, утилизацией отходов. Сегодня мы обсудили ход исполнения ранее заключенного соглашения и наметили планы на будущее. Я думаю, что тот инструмент реализации проектов в регионах, который сегодня выработан профессиональной командой РЭО, даст очень серьезный импульс развитию целой отрасли в нашей стране. Понятно, что во многом мы еще в начале пути формирования устойчивой отрасли сбора, утилизации отходов. Но та динамика, которая сегодня обеспечивается благодаря деятельности в первую очередь Российского экологического оператора, позволяет уверенно сказать, что это вопросы в большинстве субъектов Российской Федерации будут решены, а значит, вся система будет отстроена и станет работать на благо нашей страны, на экономику, и самое главное — на повышение качества жизни всех граждан Российской Федерации», — сказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

«Концессионное соглашение по одному из объектов было заключено в декабре прошлого года. На встрече по нему обсуждали условия предоставления финансирования и заключения прямого соглашения с регионом. Ожидаем финансовое закрытие проекта к июню текущего года. По остальным трем — ожидаем конкурс, заключение концессий возможно в сентябре 2023 года», — отметил заместитель генерального директора РЭО по инвестиционному развитию Сергей Королев.