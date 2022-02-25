Заводы по переработке и сортировке отходов построят в Тыве

Генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев и глава Республики Тыва Владислав Ховалыг подписали дорожную карту о создании в регионе объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Инвестиционный проект будет реализовываться на основе концессий. Общая мощность комплексов по обращению с отходами может составить до 130 тысяч тонн в год.

«Государственно-частное партнерство выступает как удобный инструмент инвестиций в отрасль обращения с отходами. С руководством Тывы подписали план инвестиционного проекта, в рамках которого будут созданы объекты обращения с ТКО общей мощностью до 130 тысяч тонн в год, включающие в себя комплексы по утилизации, компостированию и сортировке отходов. Объем инвестиций в объекты пока оцениваем до 1,5-2 миллиарда рублей. Планируется, что строительство будет завершено в 2024 году. Ожидаем, что инвестиционный проект будет реализовываться на основе концессионного соглашения», — отметил Денис Буцаев.

Дорожная карта, подписанная РЭО и Тывой, подразумевает согласование основных параметров федеральной схемы обращения с ТКО и внесение изменений в территориальную схему Республики, актуализацию основных параметров федеральной схемы обращения с ТКО (в случае необходимости), оформление земельных участков.

Кроме того, план мероприятий включает в себя разработку проектной документации на строительство объекта обращения с ТКО, получение заключения государственной экологической экспертизы и главной государственной экспертизы. Ввод в эксплуатацию объекта запланирован на середину 2024 года.