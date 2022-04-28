Заводы по обработке ТКО на 200 тысяч тонн появятся в Карачаево-Черкесии

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев обсудил с главой Карачаево-Черкесской Республики Рашидом Темрезовым развитие инфраструктуры в регионе. Планируется строительство объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на более чем 200 тысяч тонн в год.

«Реформа отрасли обращения с ТКО в Карачаево-Черкесии продолжается. В регионе планируется создание объектов обращения с ТКО общей мощностью более 200 тысяч тонн в год. Эти мощности покроют полностью потребность региона в инфраструктуре по обработке отходов. Общий объем инвестиций составит не менее 1,5 млрд рублей. РЭО готов на 95% оказать финансирование из средств, полученных от продажи облигаций РЭО», — сообщил Денис Буцаев.

Он уточнил, что все объекты будут построены до 2024 года. На встрече была подписана дорожная карта. Реализация проектов планируется на основе концессионных соглашений.

Кроме того, в 2021 году по субсидии Правительства было закуплено 1780 контейнеров для раздельного сбора отходов, в 2022 году запланирована подача заявки на еще 1500 баков для РСО.