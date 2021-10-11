Заводы обяжут убирать за собой отходы со следующего года

Владельцев промышленных предприятий обяжут заниматься ликвидацией накопленного вреда с 1 сентября 2022 года. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект закона, который подготовило правительство.

«Есть пример города Усолье-Сибирское, где с 30‑х годов прошлого века накапливались опасные отходы от деятельности химического комбината. Казалось бы, накопил отходы, — будь добр, ликвидируй. Но зачастую такое имущество либо продается, либо собственник объявляет себя банкротом. Тогда груз экологических проблем фактически ложится на плечи государства, всех налогоплательщиков. А прибыль с деятельности предприятия получает собственник, создавший экологические проблемы. Это ключевой природоохранный закон. Мы ликвидируем эту лазейку и на практике реализуем принцип «намусорил — убери за собой», — отметила Абрамченко.

Законопроект направлен на наиболее опасные производственные объекты (ОПО): промышленные площадки и цеха крупных химических и нефтеперерабатывающих заводов, предприятий, на которых используются токсичные вещества, а также объекты размещения наиболее опасных отходов.

Собственники заводов должны будут за пять лет до окончания работы предприятия разработать план его ликвидации. Если они хотят продлить срок эксплуатации, то им нужно заняться реконструкцией, получить одобрение Госэкоэкспертизы, пройти экологический аудит. Ликвидатор готовит смету мероприятий и подтверждает их финансовое обеспечение, для этого необходимо получить гарантию, заключить договор поручительства или создать резервный фонд на счете эскроу.

Регулирование всех этих мер возложат на Росприроднадзор, который будет выдавать заключение и контролировать расчет финансового обеспечения, результаты выполненного плана. Те, кто не выполнит обязательства по ликвидации, будут обязаны выплатить компенсационный платеж, который соразмерен ликвидационным мероприятиям.

Также будут контролироваться сделки, чтобы не допустить перепродажу фирмам-однодневкам. Новый владелец завода будет предоставлять в федеральный орган документы о собственной финансовой устойчивости, если до конца эксплуатации предприятия более пяти лет. Если же объект продается менее чем за пять лет до остановки работы, то собственник должен представить план по ликвидации с одобрением госэкспертизы и финансовое обеспечение.

«Новый собственник должен четко понимать и быть готовым нести ответственность за «наследие», которое он покупает. Накопленный вред ни для кого не должен быть сюрпризом. Если проведена сделка, то вместе с промышленным предприятием новый собственник приобретает и ответственность за генеральную уборку территории и ликвидацию эковреда», — добавила вице-премьер.

В апреле 2021 года президент России Владимир Путин поручил ускорить принятие закона о ликвидации накопленного вреда. Об этом он заявил в послании Федеральному собранию.

«Чем грозит иной путь, показали недавние события в Норильске, в Усолье-Сибирском да и в некоторых других точках. Мы обязательно поможем людям, которые здесь живут, но нельзя вновь допустить возникновения подобных экологических ситуаций. Прошу ускорить принятие закона, который установит финансовую ответственность собственников предприятий за ликвидацию накопленного вреда, за рекультивацию промплощадок. Такой подход очень простой. Как он звучит: получил прибыль за счет природы — убери за собой», — сказал Путин.