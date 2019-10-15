Завод в Солнечногорске перерабатывает до 40 тонн макулатуры в стуки. Что можно сделать из мусора?

Солнечногорский опытно-экспериментальный механический завод (СОЭМЗ) перерабатывает макулатуру и создает из нее новую продукцию. Разделяя мусор, вы можете дать своим старым вещам вторую жизнь.

Источник фото: телеканал «360»

СОЭМЗ — первое и единственное предприятие в нашей стране, которое занимается производством продукции из пульперкартона. В день на заводе перерабатывают до 40 тонн макулатуры.

«Наше предприятие уникальное для России, мы перерабатываем макулатуру и производим довольно много наименований разной продукции», — рассказал Никита Горный, заместитель исполнительного директора АО «СОЭМЗ».

Источник фото: телеканал «360»

Сначала макулатуру подготавливают к переработке, затем из бумаги и картона делают пульперкартон или пульпу. Это формованное бумажное волокно, из которого изготавливается новая продукция.

Из одной тонны макулатуры можно изготовить, например, 65 тысяч картонных подстаканников.

Источник фото: телеканал «360»

Первым делом пульпу очищают, затем придают ей форму с помощью пресса. После чего продукция проходит последнюю стадию обработки для придания ей более презентабельного вида.

СОЭМЗ — полностью безотходное производство. Всю макулатуру и отбракованную продукцию отправляют на повторную переработку. Пульпу можно перерабатывать до 50 раз.

Источник фото: телеканал «360»

Из пульперкартона делают лотки для овощей и фруктов, ложементы для промышленной упаковки и для винных бутылок, держатели для стаканов, бумажные кассеты и горшки для рассады.