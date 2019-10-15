Завод в Солнечногорске перерабатывает до 40 тонн макулатуры в стуки. Что можно сделать из мусора?
СОЭМЗ — первое и единственное предприятие в нашей стране, которое занимается производством продукции из пульперкартона. В день на заводе перерабатывают до 40 тонн макулатуры.
«Наше предприятие уникальное для России, мы перерабатываем макулатуру и производим довольно много наименований разной продукции», — рассказал Никита Горный, заместитель исполнительного директора АО «СОЭМЗ».
Сначала макулатуру подготавливают к переработке, затем из бумаги и картона делают пульперкартон или пульпу. Это формованное бумажное волокно, из которого изготавливается новая продукция.
Из одной тонны макулатуры можно изготовить, например, 65 тысяч картонных подстаканников.
Первым делом пульпу очищают, затем придают ей форму с помощью пресса. После чего продукция проходит последнюю стадию обработки для придания ей более презентабельного вида.
СОЭМЗ — полностью безотходное производство. Всю макулатуру и отбракованную продукцию отправляют на повторную переработку. Пульпу можно перерабатывать до 50 раз.
Из пульперкартона делают лотки для овощей и фруктов, ложементы для промышленной упаковки и для винных бутылок, держатели для стаканов, бумажные кассеты и горшки для рассады.