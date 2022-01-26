Завод с уровнем переработки 75% потока отходов открыли в Подмосковье

Мусороперерабатывающий комплекс «Нева» мощностью 500 тысяч тонн в год открыли в подмосковном Солнечногорске. Российский экологический оператор вложил в проект группы «ЭкоЛайн» 1,6 миллиарда рублей в виде облигационного займа.

«В 2021 году правительство одобрило РЭО такую меру поддержки, как облигационный заем. Всего по этой программе мы профинансировали пять проектов в трех регионах на сумму 6,167 миллиарда рублей. И „КПО Нева“ — один из них. РЭО выделил для реализации проекта 1,6 миллиарда рублей в виде облигационного займа сроком на восемь лет со ставкой 3%. Если говорить о ходе реформы обращения с ТКО в Московской области, то доля направленных на обработку ТКО здесь составляет 100%. Все благодаря вводу новых объектов. Только в прошлом году в регионе были введены в эксплуатацию 10 объектов по обращению с ТКО», — сказал генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

Символическую кнопку пуска нажали генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев, вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин, председатель Совета директоров Группы «ЭкоЛайн» Евгений Михайлов, руководитель «КПО НЕВА» Александр Апухтин.

Строительство комплекса было начато в январе 2021 года. Оборудование комплекса «Нева» соответствует высоким международным стандартам. Автоматизация завода составляет 83%, это максимальный показатель в отрасли на сегодняшний день. Разработку, производство и наладку оборудования выполнила компания «Экомашгрупп». 78% оборудования произведено в России.

«Это уникальное предприятие высочайшего уровня, для его строительства задействованы три источника финансирования: федеральные средства ППК „РЭО“, частные инвестиции регионального оператора компании ЭкоЛайн и средства бюджета Московской области. Отмечу, что на предприятии применены самые современные технологии сортировки ТКО, они позволят достичь небывалой ранее глубины переработки отходов — до 75% от поступающего объема отходов пойдет на вторичную переработку. Еще одним преимуществом реализации данного проекта, является ликвидация старой мусорной свалки, расположенной рядом с предприятием, она долгие годы беспокоила жителей, теперь этот вопрос решен, кстати, аналогичный положительный опыт мы имели в Егорьевске и Зарайске», — отметил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

«При строительстве КПО „Нева“ были применены лучшие практики отрасли. Группа „ЭкоЛайн“ взяла на себя обязательства по созданию современной инфраструктуры — сегодня наши предприятия и технологии опережают время. По производственным и экологическим параметрам КПО „Нева“ соответствует и уже превосходит целевые показатели — размещение балластной инертной фракции составляет около 25%, что вдвое превосходит целевой показатель нацпроекта „Экология“ (не более 50% захоронения — к 2030 году)», — сказал председатель Совета директоров Группы «ЭкоЛайн» Евгений Михайлов.

На КПО «Нева» до 75% отходов будет идти на утилизацию: выборка вторсырья на переработку — до 20%, компостирование органического отсева в техногрунт — до 30%. Выгрузка ТКО, привозимых мусоровозами, и подача их на сортировочную ленту происходит в закрытом контуре. Отходы сортируются на четырех линиях. В технологической цепочке — самое современное автоматическое оборудование: барабанные, баллистические, магнитные и вихретоковые сепараторы для отбора немагнитных (цветных) металлов, оптические сканеры для выборки разных видов пластика и макулатуры.

На КПО «Нева» по сравнению с первым комплексом Группы «ЭкоЛайн» — КПО «Восток» — увеличено число автоматических этапов и количество единиц автоматического оборудования. Барабанных грохотов вдвое больше — 6, что увеличит эффективность отсева органики. Сепараторов для отбора металла вместо 5 будет 9 (магнитных и вихретоковых). Оптических сепараторов — 8 вместо 5, в автоматическом режиме они будут выбирать не только пластик, но и макулатуру. Увеличена мощность участка прессования вторсырья за счет более производительных автоматических горизонтальных прессов. Это позволило увеличить эффективность комплекса и рекордно автоматизировать производство.

Впервые в России на КПО «Нева» применен тоннельный способ компостирования в закрытом здании. Технология предусматривает ускоренное перегнивание органики в техногрунт. Компостные кучи — бурты — будут располагаться отдельно: каждый в одном из 24 герметичных железобетонных тоннелей с автоматической системой аэрации, орошения, рециркуляции потоков воздуха и общим биофильтром для очистки.

Очищенные вода и воздух в такой системе используются по оборотному принципу. Органика поступает в тоннели по закрытому конвейеру, что сократит количество транспорта, разветривание мелких отходов и запах. Разложение органики в обычных условиях образует свалочные газы (аммиак, метан, сероводород), фильтрат, запах. При компостировании же все процессы контролируются, и в итоге получается инертная фракция — техногрунт для строительных или дорожных работ.

На карты размещения комплекса будет поступать всего четверть от общего объема потока отходов. Это будут только неперерабатываемые инертные фракции. В процессе многоэтапной автоматической сортировки они будут абсолютно очищены от органики, спрессованы и упакованы — технология «сухой полигон». Без агрессивной органики отсутствуют процессы гниения, практически не образуется фильтрат, неприятный запах, нет развеивания легкого мусора.

Общий объем инвестиций для строительства КПО «Нева» составил 7,2 миллиарда рублей, в том числе затраты на оборудование сортировочного комплекса и станции компостирования — 1,7 миллиарда рублей. Строительство комплекса осуществлялось на средства компании, кредитные средства банка «Открытие». Существенную поддержку оказало Правительство Московской области, которое выделило грант для реализации проекта — 1,6 миллиарда рублей.

На предприятии будут работать 526 сотрудников. Налоговые отчисления за первые десять лет эксплуатации составят 3,2 миллиарда рублей.

С первого дня строительства КПО «Нева» работы на площадке контролировались Контактной группой, созданной из общественных лидеров и местных жителей. Для участия в группе достаточно было заявить о своем желании вступить и направить заявку в Общественную палату городского округа Солнечногорск. Участники Контактной группы ежемесячно посещали строительную площадку, общались с сотрудниками стройки, проводили встречи по вопросам, интересующим общественность. Это первый опыт такого системного подхода в информировании местных жителей.