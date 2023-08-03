Экология 03 августа 2023, 15:02 Завод по производству ПЭТ-хлопьев будет ежегодно перерабатывать 600 млн бутылок в Челябинской области РЭО

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Компания «Сансара» приступила к активной фазе реализации проекта строительства объекта производства ПЭТ-хлопьев в Челябинской области. Предприятие сможет принимать на переработку 23 тысячи тонн отходов, или 600 млн использованных пластиковых бутылок ежегодно. Проект реализуется при участии Российского экологического оператора.

«В Челябинской области реализуется проект по созданию производства ПЭТ-хлопьев. Площадь объекта составит 6500 квадратных метров, это будут современные производственные площади, способные принимать на переработку 23 тысячи тонн отходов, примерно 600 млн бутылок в год. Появится более 80 новых рабочих мест. Проект реализуется при участии РЭО на площадке экопромышленного парка, создаваемого в рамках федерального проекта „Экономика замкнутого цикла“. До конца 2024 года планируется начать отгрузку первых партий ПЭТ-хлопьев ПАО „Сибур Холдинг“ для последующего использования при производстве „зеленой“ ПЭТ-гранулы по технологии InMelt», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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В июле 2023 года между управляющей компанией экопромышленного парка «Экологический цифровой оператор» и «Сансара» заключено соглашение «О намерениях реализации инвестиционного проекта на территории экопромышленного парка», в рамках которого «Сансара» приступила к выполнению работ по подготовке земельного участка.

Компания «Сансара» разработала эскизный проект будущего комплекса, активно ведутся проектно-изыскательские работы. Представители компании отметили, что уже до конца августа 2023 года планируется подписать контракт на поставку основного технологического оборудования для производства ПЭТ-хлопьев.

В проекте также участвует региональный оператор Челябинской области — компания «ЦКС».