Завод по переработке ТКО на 300 тысяч тонн может появиться в Алтайском крае

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Алтайского края Виктор Томенко обсудили возможность строительства объекта обращения с отходами мощностью 300 тысяч тонн в год и общей стоимостью около 4 млрд рублей. РЭО готов предоставить на проект финансирование за счет средств от размещения облигаций ППК. Рассматривается реализация проекта на основе концессионного соглашения.

«В феврале 2022 года между ППК РЭО и Правительством Алтайского края, в том числе по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко, курирующей нашу отрасль, с одним из первых была подписана дорожная карта. В апреле в рамках исполнения дорожной карты правительство края направило предложения относительно объектов, планируемых к созданию в рамках реализации инвестиционных проектов. Рассматриваем возможность создания комплексного объекта обработки и утилизации твердых коммунальных отходов в Барнаульской зоне мощностью 300 тысяч тонн. КПО покроет потребности региона наполовину. Общий объем инвестиций составит 4 млрд рублей. 95% из них планируется профинансировать за счет облигаций ППК РЭО. Всего Алтайскому краю до 2030 года необходимо построить мощности по обработке отходов на 605 тысяч тонн в год, чтобы прийти к выполнению показателей нацпроекта», — сообщил Денис Буцаев.

Проект планируется реализовать до конца 2024 года. Правительство края занимается подбором инвестора и подходящего земельного участка. По условиям финансирования от РЭО льготная ставка для инвесторов, готовых реализовывать проект, составит от 6 до 7% годовых.

«Сегодня заявляем ставку 6-7% годовых, это исходя из того, что высокий ключ (ключевая ставка — прим.). Если ключ упадет, то снизится и наша ставка, мера поддержки возможна благодаря компенсации купонного дохода по облигациям РЭО в размере 90% от ключевой ставки Банка России из федерального бюджета», — уточнил Буцаев.

На совещании также сообщили о создании рабочей группы Правительства края и ППК РЭО. Она пересмотрит технологические решения по строительству перспективных объектов в Алтайском крае, что позволит уменьшить капитальные затраты на создание объектов, а также окажет содействие инвестору при структурировании проекта.