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    27 апреля 2022, 18:00

    Завод по переработке ТКО на 300 тысяч тонн может появиться в Алтайском крае

    Редакция сайта 360

    Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Алтайского края Виктор Томенко обсудили возможность строительства объекта обращения с отходами мощностью 300 тысяч тонн в год и общей стоимостью около 4 млрд рублей. РЭО готов предоставить на проект финансирование за счет средств от размещения облигаций ППК. Рассматривается реализация проекта на основе концессионного соглашения.

    Завод по переработке ТКО на 300 тысяч тонн может появиться в Алтайском крае

    «В феврале 2022 года между ППК РЭО и Правительством Алтайского края, в том числе по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко, курирующей нашу отрасль, с одним из первых была подписана дорожная карта. В апреле в рамках исполнения дорожной карты правительство края направило предложения относительно объектов, планируемых к созданию в рамках реализации инвестиционных проектов. Рассматриваем возможность создания комплексного объекта обработки и утилизации твердых коммунальных отходов в Барнаульской зоне мощностью 300 тысяч тонн. КПО покроет потребности региона наполовину. Общий объем инвестиций составит 4 млрд рублей. 95% из них планируется профинансировать за счет облигаций ППК РЭО. Всего Алтайскому краю до 2030 года необходимо построить мощности по обработке отходов на 605 тысяч тонн в год, чтобы прийти к выполнению показателей нацпроекта», — сообщил Денис Буцаев.

    Проект планируется реализовать до конца 2024 года. Правительство края занимается подбором инвестора и подходящего земельного участка. По условиям финансирования от РЭО льготная ставка для инвесторов, готовых реализовывать проект, составит от 6 до 7% годовых.

    «Сегодня заявляем ставку 6-7% годовых, это исходя из того, что высокий ключ (ключевая ставка — прим.). Если ключ упадет, то снизится и наша ставка, мера поддержки возможна благодаря компенсации купонного дохода по облигациям РЭО в размере 90% от ключевой ставки Банка России из федерального бюджета», — уточнил Буцаев.

    На совещании также сообщили о создании рабочей группы Правительства края и ППК РЭО. Она пересмотрит технологические решения по строительству перспективных объектов в Алтайском крае, что позволит уменьшить капитальные затраты на создание объектов, а также окажет содействие инвестору при структурировании проекта.