Завод по переработке отходов за 2 млрд рублей построят на месте полигона в Севастополе

Комплекс по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов появится до конца 2024 года в Севастополе. Об этом сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев по итогам встречи с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. Мощность объекта составит 250 тысяч тонн в год, что позволит достичь показателей нацпроекта «Экология» уже в 2024 году.

«Обсудили с Михаилом Владимировичем строительство перспективного объекта обращения с ТКО в Севастополе, создание которого полностью обеспечит достижение показателей нацпроекта „Экология“, предусмотренных на 2030 год, уже в 2024 году. Мощность КПО „Первомайская балка“ будет достигать 250 тысяч тонн в год, более половины отходов пойдет на утилизацию. На объекте планируется использовать передовые российские технологические решения, которые позволят минимизировать количество отходов, направляемых на захоронение, и максимально вовлечь во вторичный оборот извлекаемые на объекте материалы. Проект будет реализован на основе концессионного соглашения за счет средств, полученных от размещения облигационного займа, а также средств федерального проекта. Общий объем инвестиций оценивается в 2,2 млрд рублей», — сказал Денис Буцаев.

Как уточнил Буцаев, концессионное соглашение может быть заключено уже в сентябре, проектирование объекта планируется завершить в этом году, приступить к строительству объекта можно будет в конце 2022 года.

КПО позволит обрабатывать не менее 250 тысяч тонн ТКО в год, утилизировать не менее 126,5 тысячи тонн. Кроме того, на объекте планируется применять технологические решения, обеспечивающие максимальное вовлечение ТКО во вторичный оборот. Вторичные ресурсы будут отбираться в объеме не менее 37,5

тысячи тонн в год. В связи с этим возможно создание на территории города Севастополь производств по выпуску товарной продукции с применением вторичного сырья.

Помимо достижения показателей нацпроекта «Экология», предусмотренных на 2030 год (100% сортировка отходов и снижение объемов их захоронения на полигонах до 50%), в рамках проекта будет создано более 150 рабочих мест. Объект предполагает использование до 80% российского оборудования.

На встрече было также решено сформировать единый земельный участок площадью 10 гектаров для создания объекта на территории Первомайской балки, где в данный момент располагается единственный объект размещения ТКО в Севастополе.

«Население города растет, растет и количество отходов. Наш единственный полигон принимает около 190 тысяч тонн ТКО. Объекты обработки и утилизации на территории города Севастополя отсутствуют. Без современной системы сортировки, переработки и размещения отходов — существование города федерального значения — дальше просто невозможно. Это сложный и жизненно-важный объект, и конечно, чтобы осуществить этот проект — нужен надежный партнер. У РЭО есть уникальный опыт в реализации подобных проектов в других городах нашей страны», — отметил Михаил Развожаев.