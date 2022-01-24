Завод по переработке отходов построят в Чувашии

Мусороперерабатывающий завод появится в Республике Чувашия, планируется, что он войдет в территориальную схему обращения с твердыми коммунальными отходами. Об этом сообщил Российский экологический оператор.

«Новый завод по переработке отходов в Чувашии будет построен согласно принципам, отвечающим экологической безопасности. Уже дан старт процедуре общественных обсуждений о добавлении объекта в территориальную схему Республики, что означает включение завода в цепочку обращения отходов на территории региона. Главная задача, которая стоит перед нами и региональными властями, — это достижение обозначенных президентом РФ целей по сортировке всех отходов до 2030 года и снижению захоронения ТКО на полигонах до 50%», — сообщил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Также в регионе рассматривается возможность уменьшения стоимости тарифа через развертывание сети пунктов приема вторсырья для населения или дифференцированный тариф в зависимости от того, насколько сортируются отходы на той или иной территории.