Экология 30 марта 2023, 11:03 Завод по обработке отходов за 2,5 млрд рублей появится в Липецкой области

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Мощность обработки в год составит 200 тысяч тонн ТКО.

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Современный комплексный объект по обработке твердых коммунальных отходов (ТКО) более чем за 2,5 млрд рублей построят в Липецкой области. Проект реализуется в рамках концессионного соглашения. Российский экологический оператор выразил готовность профинансировать инвестиционный проект.

«В рамках соглашения, подписанного на полях XXV Петербургского международного экономического форума, разработали дорожную карту реализации проекта строительства объекта по обработке ТКО в Липецкой области. Документ утвержден. Строительство начнется уже весной 2023 года. Стоимость объекта оценивается более, чем в 2,5 млрд рублей, на такую сумму РЭО готов поддержать проект через облигационный займ. Хочу отметить, что подготовить всю необходимую документацию удалось в максимально сжатые сроки. Объект позволит прийти региону к показателям федпроекта по сортировке и снижению захоронения ТКО», — сказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Регионом проведена работа по подготовке и заключении концессионного соглашения между Липецкой областью и ООО «СтройСельхозГарант» о создании и эксплуатации КПО «Экотехнопарк Липецкого района». Соглашение рассмотрено и одобрено депутатами Липецкого областного Совета депутатов.

В ближайшее время инвестор планирует направить заявку на получение финансирования РЭО для строительства КПО. В 2023 году РЭО планирует реализовать несколько десятков аналогичных проектов в стране.

Новый объект будет построен в Липецком районе. Он будет обслуживать территорию Липецка и трех районов — Липецкого, Задонского и Хлевенского.

РЭО оказывает консультационную поддержку по развитию и применению на рынке наилучших доступных технологий, практик, типовых технологических и технических решений, помогает с подготовкой и реализацией проектов на основе концессионных соглашений, которые финансируются за счет средств облигационного займа ППК РЭО. РЭО может предоставить финансирование до 95% от стоимости проекта за счет облигаций, выпускаемых РЭО, с субсидированием 90% ключевой ставки Банка России. Это позволяет финансировать концессионные проекты в регионах России по ставке около 6% годовых.