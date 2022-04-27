Завод по обработке 440 тысяч тонн отходов появится в Тульской области

Российский экологический оператор рассматривает возможность вложить 280 миллионов рублей в реконструкцию объекта обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Тульской области. Об этом сообщил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев. Объект сможет обрабатывать 440 тысяч тонн отходов ежегодно.

«Обсудили с руководством Тульской области проект реконструкции объекта обращения с ТКО в Дубенском районе. До конца 2022 года КПО „Дубенский“ будет реконструирован, он сможет принимать на обработку 440 тысяч тонн отходов. На первом и втором этапах РЭО рассматривает возможность вложить в проект 280 миллионов рублей за счет выкупа облигационного займа. На третьем этапе предполагается утилизация на объекте. Общий объем инвестиций в проект составляет 968 миллионов рублей. Меру поддержки в виде выкупа облигационного займа Правительство одобрило РЭО летом прошлого года. Компания уже профинансировала пять проектов в трех регионах на 6,2 миллиарда рублей», — сообщил Денис Буцаев.

Проектно-сметная документация по проекту в Тульской области разработана, также получено положительное заключение государственной экологической экспертизы.

На встрече в РЭО присутствовали заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров, министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов, генеральный директор ООО «МСК-НТ» (регоператор Тульской области) Вадим Бамбозов.