Завод «Москокса» проверят по поручению Абрамченко после жалоб жителей

Информацию о проверках на Московском коксогазовом заводе, на который жаловались жители Видного, представят в Правительство РФ. Такое поручение Минприроды, Росприроднадзору, Роспотребнадзору, Ростехнадзору совместно с Правительством Москвы и Правительством Московской области дала вице-премьер Виктория Абрамченко.

«В связи с многочисленными обращениями граждан прошу совместно с Правительством города Москвы и Правительством Московской области представить в рамках компетенции информацию о проведенных проверках АО „Московский коксогазовый завод“ и результатах мониторинга качества атмосферного воздуха, а также предложения по решению поставленных в обращениях вопросов», — говорится в поручении Абрамченко.

Ранее инициативная группа жителей обратилась к Абрамченко и указала на регулярные жалобы, связанные с выбросами. По их словам, завод уже много лет отравляет окружающую среду Ленинского городского округа Подмосковья и южных районов Москвы, наносит вред здоровью граждан.

Росприроднадзор уже выявлял систематические нарушения, завод получал предписания, но, по словам жителей, их игнорировал и не признавал нарушения. А за первый квартал 2021 года завод отчитался об увеличении объемов производства.

В июле глава ведомства Светлана Радионова встретилась с представителем инициативной группы жителей, после чего Росприроднадзор направил в адрес предприятия иск. Его отклонили по формальным причинам, говорится в обращении жителей.

Они попросили вице-премьера способствовать приостановке деятельности завода и не возобновлять ее, пока не будет модернизировано производство для прекращения выбросов и не будут подключены стационарные посты наблюдения Мосэкомониторинга. Если эти мероприятия невозможно будет провести, то деятельность АО «Москокс» следует прекратить, потребовали жители.