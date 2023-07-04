Экология 04 июля 2023, 12:26 Заур Абдурахимов: утилизаторы смогут продвигать вторсырье на цифровой платформе Российский экологический оператор

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Функция «Продвижение лота» появится на площадке после вступления в силу закона о РОП

Электронная торговая площадка по купле-продаже вторичных материальных ресурсов (ЭТП), созданная Российским экологическим оператором, разработает систему продвижения лота по аналогии с порталами по размещению объявлений.

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«После того как закон о расширенной ответственности производителя вступит в силу, на нашей цифровой платформе по купле-продаже вторсырья в несколько раз увеличится количество лотов. Их станет намного больше. Мы ожидаем пользователей, которые захотят быстрее найти контрагентов через площадку и выйти на сделку. Кроме того, уверены, что услуга по исполнению РОП станет еще более востребованной на нашей площадке», — рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Сроки продвижения объявления можно будет выбрать в различных временных диапазонах — 4 часа, 24 часа, 48 часов.

«Функция „Продвижение лота“ наподобие тех, что реализуется на популярных интернет-площадках объявлений, будет предусмотрена именно для таких случаев, когда требуется как можно скорее найти контрагента. Здесь все просто: платишь деньги, и твое объявление наверху», — заявил руководитель проекта по ЭТП Заур Абдурахимов.

Электронная торговая площадка заработала в сентябре 2022 года. На ЭТП представлены вторичные ресурсы и сырье, их можно покупать и продавать, заключать сделки по переработке, покупке, выставлять заказы на исполнение лотов в рамках РОП. На площадке зарегистрировано более 950 компаний. Они разместили лотов на сумму 1 млрд рублей.

Законопроект о расширенной ответственности производителей был внесен на рассмотрение в Государственную думу РФ 25 апреля.