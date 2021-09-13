Затяжные дожди придут Пермский край

Холодная погода и ежедневные осадки придут в Пермский край. Об этом сообщил сайт научно-популярного проекта «Метеоролог и я», передало URA.ru.

«Предстоящая неделя в Пермском крае ожидается холодной и дождливой. На Пермский край будет почти непрерывно поступать арктический воздух, из-за чего температура воздуха окажется ниже нормы на три-четыре градуса», — рассказали в ведомстве.

При это количество выпавших осадков станет выше нормы в 1,5-2 раза. В понедельник температура составит от +7 до +12 градусов. Ночью в первые дни недели температура в среднем составит от 0 до +6 градусов с возможными заморозками до -3 градусов.