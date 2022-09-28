Засыпанный первым снегом Новосибирск показали на видео | 360°

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Первый снег в Новосибирске выпал в ночь на 28 сентября

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Первый снег выпал в ночь на 28 сентября в Новосибирске. Пользователи социальных сетей поделились кадрами белой пелены. Снежными стали улицы и других российских городов.

«ВКонтакте»

«ВКонтакте»

«ВКонтакте»

«ВКонтакте»

«ВКонтакте»

«ВКонтакте»

«ВКонтакте»

«ВКонтакте»

«ВКонтакте»

«ВКонтакте»

Утром 28 сентября практически новогодние снимки можно было сделать на перекрестке новосибирских улиц Орджоникидзе и Советской. Природному явлению больше остальных обрадовались школьники, которые тут же начали играть в снежки.

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На солнце снег стремительно растаял, а радость сменилась на недовольство. Многие жители пожаловались, что промочили ноги, выйдя из дома в неподходящей обуви.

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Сервис «Яндекс.Погода» сообщил, что снег продолжит падать на протяжении среды, четверга и пятницы.

Кадрами первого снега поделились жители Иркутска. Некоторые посчитали конец сентября слишком ранней порой для такого явления.

Обрадовали первые зимние осадки и жителей Томска.

Два дня назад первый снег выпал в Екатеринбурге, местные жители показали в соцсетях фото и видео с непогодой.

На дорогах общего пользования возникли серьезные пробки, водители оказались не готовы к скользкому покрытию на летней резине автомобиля.

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