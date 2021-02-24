Засыпанным снегом жителям Челябинска предсказали 40-градусные морозы

Аномально холодная погода ждет жителей Челябинской области 25 февраля — температура воздуха опустится до -40 градусов. Сейчас на регион уже обрушились сильнейшие за последние семь лет снегопады и метели.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-центр ГУМЧС России по региону.

«По данным Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 февраля в отдельных районах Челябинской области сохраняется аномально холодная погода температуры воздуха до -40 градусов с порывами ветра 20 м/с», — сказано в сообщении.

Жителям порекомендовали как можно реже выходить на улицу, а также внимательно следить за передвижениями детей и не оставлять их без присмотра.

Дорожные службы отметили, что таких сильных метелей и снегопадов в регионе не было за последние семь лет. Из снежных заторов на трассах спасли более 1,1 тысячи человек за 23–24 февраля. Автомобилистам рекомендовали отказаться от передвижений при таких погодных условиях. Если отменить поездку нельзя, к дороге нужно подготовиться. С собой необходимо взять трос, провода для подзарядки аккумулятора, запас топлива, теплую одежду, аптечку, также полностью заряженные средства связи — телефон или радиостанцию.

При поездках за город нужно обязательно предупреждать родственников о своем маршруте, а также о времени прибытия на место назначения. Автомобиль должен быть полностью заправлен, даже если ехать недалеко. Пользоваться можно только большими дорогами и шоссе. Если автомобиль застрял в снегу или заглох, не стоит отходить от него далеко. При сильной метели из машины не стоит выходить вообще.