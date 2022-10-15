Застройщик из Екатеринбурга спас местный водоем от вымирания рыб | 360°

Экология 15 октября 2022, 01:14 Поделиться Telegram

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Viber Застройщик из Екатеринбурга спас местный водоем от вымирания рыб Pxhere.com

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Екатеринбургский застройщик «Гринвич — жилая недвижимость» спас Верхне-Сысертское водохранилище от вымирания рыб. Сотрудники фирмы запустили в водоем 800 мальков сазана. Об этом сообщило Ura.ru.

Из-за растений, которые начали выделять вредные соединения, в водохранилище начала вымирать рыба. Сотрудник госконтроля охраны водных биологических ресурсов по Свердловской области Александр Ковалев рассказал, что многие представители местных фирм приобретают мальков и запускают их в водоем.

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В этот раз работы провели по указанию Росприроднадзора. Ранее компания «Гринвич — жилая недвижимость» уже помогла Свердловской области, проведя работы на берегу Исети.

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