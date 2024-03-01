Экология 01 марта 2024, 10:38 Зарубежные художники расскажут о популяризации переработки через трэш-арт в Сочи РЭО

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Российский экологический оператор проведет 5 марта арт-сессию на Всемирном фестивале молодежи, на которой обсудит экологию в искусстве вместе с зарубежными художниками, представившими свои работы в рамках ВФМ, и членами жюри конкурса «Зеленый квадрат».

«Экология и искусство часто переплетаются в стремлении донести важные представления о человеческой жизни и мире. РЭО обратился к такому инструменту как искусство в своей экопросветительской деятельности, результатом которой стал конкурс „Зеленый квадрат“. Это большой проект, который позволил нам поднять такие актуальные вопросы, как построение экономики замкнутого цикла в России, чрезмерное потребление и обращение с отходами, сохранение биоразнообразия и животного мира. На нашей сессии „Экология в искусстве“, чьим модератором я выступлю, мы обсудим с художниками что еще можно сделать для сохранения нашей планеты, в том числе через искусство», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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В сессии примут участие директор Всероссийского музея декоративного искусства Елена Титова, генеральный директор Центра развития культурных инициатив (Таврида) Сергей Першин, а также международные художники Медерик Тюрей (Марокко), Муну Дезире Коффи (Кот д’Ивуар), Чжан Сяо (Китай).

«На встрече мы анонсируем пару новостей, касающихся „Зеленого квадрата“. Но главный вопрос, который мы обсудим, это то, каким образом привлечь внимание населения к проблемам экологии через искусство. Для обсуждения этой темы мы пригласили международных художников, а также российских искусствоведов, кураторов арт-проектов», — добавил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

На сессии также покажут видеоролик о создании арт-объектов в рамках конкурса «Зеленый квадрат».

Сессия «Экология в искусстве» состоится 5 марта в 12:30–14:00, в зале № 10 в парке науки и искусства «Сириус».

В финал конкурса арт-объектов «Зеленый квадрат» вышли 53 художника, которые создавали скульптуры в академии творческих индустрий «Меганом» в арт-кластере «Таврида» в Крыму.