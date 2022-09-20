Заработал кол-центр РЭФ-2022 | 360°

Экология 20 сентября 2022, 10:30 Поделиться Telegram

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Viber Заработал кол-центр РЭФ-2022

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Российский экологический оператор запустил горячую линию Российского экологического форума (РЭФ). В кол-центре предоставят информацию по дате и месту проведения мероприятия, правилах участия в качестве спикера или СМИ. Все вопросы можно задать по телефону 8 (800) 505-31-40.

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«У каждого, кому интересен форум могут возникнуть дополнительные вопросы по поводу участия в мероприятии, программе, месту проведения и так далее. Для этого мы запустили горячую линию, где можно будет получить ответы на все вопросы, касаемые форума и его организации. Хочу напомнить, что РЭО организует РЭФ уже во второй раз, и в прошлом году мы убедились, что мероприятие востребовано для отрасли и помогает поднимать ключевые вопросы, находить решения по развитию сферы обращения с отходами», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

По телефону горячей линии можно уточнить все организационные моменты, включая трансфер, схему проезда, проживание и питание. Там же ответят на вопросы по поводу регистрации на форуме, участия в нем в качестве спикера, гостя или представителя СМИ. Кол-центр работает ежедневно с 09:00 до 21:00 по московскому времени.

Российский экологический форум пройдет 10—11 октября 2022 года в Московской области. Организатором мероприятия выступает Российский экологический оператор. Чтобы попасть на форум, необходимо пройти регистрацию на сайте РЭФ, она уже открыта.

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