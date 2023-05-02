Экология 02 мая 2023, 16:34 Запрет неэкологичной упаковки обсудили в ТПП РФ

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Запрет на неэкологичную упаковку обсудили в Торгово-промышленной Палате РФ на заседании Комиссии по законодательному обеспечению развития зеленой экономики Совета по устойчивому развитию экономики замкнутого цикла. Совещание открыл замглавы Российского экологического оператора Игорь Забралов.

«Президентом перед всеми нами поставлена национальная цель по снижению вдвое количества захораниваемых твердых коммунальных отходов (ТКО). Половину нашей мусорной корзины составляет упаковка. Упаковка должна быть переработана, но порой ее переработка либо невыгодна для утилизатора, либо невозможна ввиду отсутствия технологий, невозможности извлечения из потока и т. д. Назрела необходимость запретить такую упаковку, но важно сделать этот процесс безболезненным. Тема важная, крайне остро обсуждается в бизнес-сообществе. Вопросу ограничения оборота неэкологичной упаковки уделяется серьезное внимание со стороны Президента и Правительства, активно обсуждается федеральными ведомствами. На площадке ТПП РЭО совместно с представителями бизнеса и госорганов подробно обсудил меры, которые предпринимаются для запрета неэкологичной упаковке в России», — отметил директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов.

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Разработка ограничительных мер предусмотрена федеральным проектом «Экономика замкнутого цикла», куратор федерального проекта — Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко. В текущем году Минпромторг России формирует перечень такой упаковки и предлагает механизмы установления ограничений ее использования. К 2029 году должны быть внесены изменения в Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности упаковки», предусматривающие запрет отдельных видов неэкологичной упаковки.

Ведется работа по введению ограничений на особо ценных природных территориях. Пару недель назад Госдумой в первом чтении принят законопроект, ограничивающий розничную реализацию одноразовых пластиковых изделий и упаковки.

Также Правительством Российской Федерации ранее давались поручения о проработке вопроса установления ограничительных мер на территории Крыма и Краснодарского края.

Что касается утилизаторов, то для того, чтобы сделать для них переработку экономически целесообразной, в законопроекте, реформирующем расширенную ответственность производителя (РОП) и внесенном в Госдуму РФ 25 апреля, предусмотрены повышенные ставки экологического сбора через введение коэффициентов экологичности.

В обсуждении на тему: «Неэкологичная упаковка: запреты и ограничения», которое прошло в ТПП РФ 2 мая, были заслушаны доклады представителей федеральных органов власти, РЭО, одного из крупнейших региональных операторов, представителей целлюлозно-бумажной и полимерной промышленности.