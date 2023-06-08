Экология 08 июня 2023, 06:42 Запрет на выбрасывание старой одежды призвали ввести в России «Известия»: РЭО предложил запретить выброс одежды в мусорные баки и поставить контейнеры Unsplash

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Российский экологический оператор предложил Минприроды и представителям бизнеса запретить выбрасывать одежду в обычные мусорные баки, а вместо этого расставить в магазинах специальные контейнеры. Собранные вещи передадут на переработку или благотворительность, сообщили «Известия».

Специалисты пожаловались, что сброшенные в общие мусорные кучи вещи сложно отсортировать. Из двух миллионов тонн текстильных отходов за год 10% подлежат обязательной переработке. Проблему, по мнению РЭО, мог бы решить запрет на утилизацию таких вещей в общем порядке — оператор предложил расставить в магазинах одежды и обуви, а также у домов специальные контейнеры. По задумке, этим займутся некоммерческие организаторы.

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Идею уже начали обсуждать с Минпромторгом и бизнесом. РЭО разработал план действий из 34 мер. В министерстве идею поддержали, но заявили, что до создания инфраструктуры по сбору и переработке таких отходов запреты вводить не стоит.

Основательница благотворительного фонда «Второе дыхание» Дарья Алексеева сказала, что установка специальных ящиков не поможет решить проблему полностью, это скорее вершина айсберга. Нужно на муниципальном уровне создать инфраструктуру и организовать сортировку отходов.