Запрет на купание в море отменили в Анапе

Роспотребнадзор провел экспертизу морской воды в Анапе на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам. Специалисты пришли к выводу, что вода безопасна для здоровья. В связи с этим в городе сняли запрет на купание. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на оперштаб Краснодарского края.

Запрет на купание был введен 20 августа после того, как управление Роспотребнадзора по региону заявило о том, что гигиенические показатели воды не соответствуют нормам. Решение о запрете принимали власти города, передала «Парламентская газета».

«В Анапе снят запрет на купание в море. Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воды в местах, где реки Сукко, Можепсин, Анапка впадают в море. По результатам проведенной экспертизы они соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям по микробиологическим, вирусологическим, паразитологическим и другим показателям», — отметили в оперштабе.