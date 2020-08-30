Заповедник «Утриш» на Кубани могут закрыть для туристов

Этот вопрос и варианты восстановления лесного фонда местные власти обсудят с Министерством природы России.

«Нам нужен понятный и контролируемый регламент. Все прописано — режим заповедника, режим заказника. Просто исполняйте. Нет сил? Скажите об этом. Но что-то я не помню, чтобы кто-то бил в колокола», — заявил губернатор Вениамин Кондратьев.

Он призвал оставить этот реликтовый лес в покое. В «Утриш» не должна ступать нога человека — ни за деньги, ни просто так.

«Побывав на выгоревших землях, я не увидел, как соблюдается режим заповедника и заказника. Столько дорожек, кострищ, мусора. Спасибо волонтерам, которые тушили пожар. Кто-то понимает, что это реликтовый лес, а кто-то говорит, что это его дом», — добавил Кондратьев.

У него появился вопрос к тем, кто отвечает за заповедник. Он поинтересовался, почему разрешалось за деньги жить в домиках, если там вообще нельзя находиться.

Ранее пожар начался в сосновом лесу, на прилегающей к заповеднику территории. После пламя перекинулось на территорию «Утриша». Огонь охватил можжевельники и насаждения дуба. По предварительной версии, причина возгорания — поджог, писал «Царьград».

Государственный природный заповедник «Утриш» учредили в 2010 году на территориях Новороссийска и Анапы. Общая площадь — 10 тысяч гектаров. «Утриш» входит в тройку лидеров среди заповедников России по количеству видов растений.

С 2018 года ведется корректировка границ заповедника, чтобы присоединить к нему территории краевого заказника. Пока что нет единой природоохранной зоны, поэтому туда свободно пускают туристов, возможна аренда домиков.