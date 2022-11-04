Заповедник для амурских тигров и дальневосточных леопардов может появиться на границе России и Китая | 360°

Экология 04 ноября 2022, 03:48 Заповедник для амурских тигров и дальневосточных леопардов может появиться на границе России и Китая Глава Минприроды Козлов: Россия и Китай могут создать резерват для тигров и леопардов freepik

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Соглашение о создании первой трансграничной территории, которая получит название «Земля больших кошек», представители РФ и Китая могут подписать в течение ближайшего года. Об этом РИА «Новости» заявил глава Минприроды Александр Козлов. Заповедник поможет сохранить два редких вида диких кошек — дальневосточного леопарда и амурского тигра.

Козлов рассказал, что в резерват попадут животные, которые живут на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке в Китае у границы с РФ.

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«На сегодняшний день это 121 взрослый леопард и 48 амурских тигров — в России, а также 60 леопардов и 40 тигров — в Китае», — сообщил министр.

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По словам главы Минприроды, заповедник будет находиться на территории обеих стран. Площадь с нашей стороны составит 282 тысячи гектаров, с китайской — 1,5 миллиона гектаров.

В сентябре Козлов заявил, что популяция тигра в России не только остается стабильной, но и возрастает.